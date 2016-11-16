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Арбитраж комитета по этике ФИФА отстранил вице-президента Федерации футбола Катара на год

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Арбитражная палата независимого комитета по этике ФИФА на год отстранила вице-президента Федерации футбола Катара Сауда аль-Моханнади. Об этом сообщает пресс-служба организации. Также аль-Моханнади оштрафован на 20 тысяч швейцарских франков.

Ранее следственная палата комитета рекомендовала отстранить функционера на два с половиной года. Сообщалось, что расследование в отношении аль-Моханнади связано с неспособностью сотрудничать и предоставлять достоверную информацию в рамках другого расследования.

Напомним, в Катаре состоится ЧМ-2022. Турнир пройдет с 21 ноября по 18 декабря.
 

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Материалы REN-TV

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