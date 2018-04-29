Арбитр сбил игрока "Витесса" и "получил" от него желтую карточку

Курьезный случай произошел в матче чемпионата Голландии "Витесс" - "Твенте" (2:0). Арбитр встречи Йохем Камфейс врезался в игрока хозяев Навароне Фора. Тот упал вместе с игроком соперников Адамом Махером. Инцидент был быстро исчерпан, а Фор в шутку "показал" судье желтую карточку за фол.
В состав победителей 90 минут отыграли российский защитник Вячеслав Караваев и бывший игрок "Динамо" Александр Бюттнер.
Летом "Витесс" возглавит бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.
😂 | Scheidsrechter Kamphuis gaat overdreven naar de grond.– FOX Sports (@FOXSportsnl) 29 апреля 2018 г.
"Daar staat maar één straf op."#vittwe https://t.co/U1cpn3IbH8 pic.twitter.com/ZuF6modKO8