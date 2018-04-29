23:04 29 апреля | Футбол — "Пас из-за границы"

Арбитр сбил игрока "Витесса" и "получил" от него желтую карточку


Курьезный случай произошел в матче чемпионата Голландии "Витесс" - "Твенте" (2:0). Арбитр встречи Йохем Камфейс врезался в игрока хозяев Навароне Фора. Тот упал вместе с игроком соперников Адамом Махером. Инцидент был быстро исчерпан, а Фор в шутку "показал" судье желтую карточку за фол.

В состав победителей 90 минут отыграли российский защитник Вячеслав Караваев и бывший игрок "Динамо" Александр Бюттнер

Летом "Витесс" возглавит бывший главный тренер сборной России Леонид Слуцкий.

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