Аппиа снова возглавил сборную Ганы

На пост главного тренера сборной Ганы назначен Джеймс Квеси Аппиа. 56-летний ганец сменил на этой должности Авраама Гранта, который ушел из команды после Кубка Африки-2017.

Аппиа было отдано предпочтение перед 40-летним французом Вилли Саньолем и 67-летним немцем Винфридом Шеффером. Напомним, что он уже работал со сборной Ганы - в период с апреля 2012 года до сентября 2014-го.

При этом он стал первым темнокожим африканцем, возглавлявшим национальную команду на чемпионате мира. После бразильского турнира ганец тренировал суданский клуб "Хартум". (Александр ПРОСВЕТОВ)