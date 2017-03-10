AP: Мутко не прошел проверку на соответствие требованиям ФИФА

Глава РФС Виталий Мутко не смог пройти проверку на соответствие требованиям ФИФА и не может баллотироваться на избрание в совет организации, сообщил AP источник знакомый с ситуацией. Отмечается, что причиной стала вторая должность Мутко в правительстве РФ, а не расследование ФИФА по поводу доклада ВАДА о допинговых махинациях в России. ФИФА выступает против государственного вмешательства в футбол.
Напомним, что выборы в совет ФИФА пройдут на конгрессе УЕФА в Хельсинки 5 апреля. После того, как кандидатура Мутко отпала, в выборах примут участие всего 4 кандидата на 4 места в европейском совете. Также сообщается, что Мутко может обжаловать данное решение в Спортивном арбитражном суде в Лозанне. Мутко входил в исполком ФИФА с 2009 года.
НОВЗОДУМ НАМРЕБУГ
А-ха-ха...... Ну хоть одна организация остановила победную поступь ЭТОГО "демона" к вершинам власти!!!!
12:47
foreverCSKAforever
Нихт переработка.
12:19
Slim Taller
Один уже носил портфель,теперь президентом работает.
12:15
defender_8
Для Ржевского 200. Консультант не может быть умнее шефа. Консультант должен носить портфель.
12:12
sb1006
Как так ? Такой гигантище может и на десяти должностях работать ! У него ж в сутках 48 часов.
12:03
kingarthur
На диктанте срезался
11:26
Леня-космос
Ноу криминалити.
11:13
Робат
Жадность батенька сгубила вас! И там и здесь хотел! Это в России возможно, а в ФИФА это не проканает!
11:06
armi
В ФИФА оказались умнее димоновского прав-ва. "Фром му харт" не сработало!!!!!ха-ха-ха!!!!!!!!
11:05
Luch-Energy
Провалил тест по английскому?
10:53
sailor1990
Некоторым начальникам не нравятся советники, которые высказывают советы, не нравящиеся начальнику
10:44
механик39
Нужно было внести кандидатуру Никиты Симоняна ,все таки скоро 100 лет ему будет .
10:44
Dorognik.
Не захотел просто. Это требования ФИФА не соответствуют Мутко.
10:40
Ржевский200
а он что, раньше не знал, что должность в правительстве и должность в ФИФА не совместимы? Пусть консультанта нормального заведет, который хотя бы элементарные вещи будет знать и подсказывать шефу.
10:35