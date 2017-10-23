Антонио Конте: "Приятно войти в число претендентов, но Зидан провел великолепный сезон"

Главный тренер "Челси" Антонио Конте назвал наставника "Реала" Зинедина Зидана главным претендентом на награду лучшему тренеру года ФИФА. Зидан в сезоне-2016/17 выиграл с мадридцами чемпионат Испании и Лигу чемпионов, а затем победил в Суперкубке УЕФА и Суперкубке Испании.

- Мне приятно стоять здесь, но Зизу провел действительно невероятный сезон, выиграл с "Реалом" Лигу чемпионов и чемпионат Испании, - сказал Конте в интервью пресс-службе ФИФА.

Помимо Конте и Зидана, на титул лучшему тренеру года претендует Массимилиано Аллегри из "Ювентуса".

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