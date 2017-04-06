Антон Митрюшкин: "Мне помогла интуиция в серии пенальти с "Люцерном"

Вратарь "Сьона" Антон Митрюшкин после победы над "Люцерном" (0:0, 6:5 - пен.) в полуфинале Кубка Швейцарии подчеркнул, что парировать удары - его работа.

Россиянин отразил два пенальти в послематчевой серии. Напомним, что в финале турнира "Сьон" встретится с "Базелем".

- Парировать удары - моя работа. Я отбил два мяча, и мы выиграли этот матч, - приводит Blick слова Митрюшкина. - Партнеры по команде хорошо проявили себя в серии пенальти, забив отличные голы. Я разбирал пенальти в исполнении "Люцерна", но в этой встрече мне помогла интуиция.