Анри не осуждает решение Витселя уехать в Китай

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри спокойно отнесся к решению бельгийца Акселя Витселя перейти из "Зенита" в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Сам Анри недавно вошел в тренерский штаб сборной Бельгии и дал понять, что решение о вызове Витселя в национальную команду будет принимать ее наставник Роберто Мартинес.

- Главный тренер решает, кого вызывать в сборную, - цитирует voetbalnieuws.be Анри. - Для меня важнее всего были титулы. Но футбол - это еще и заработок, и кто-то стремится к нему. Карьера футболиста коротка. Однажды я сказал другу: "Как ты поступишь, если тебе предложат зарплату в десять раз больше?".

Зарплата Витселя в Китае составляет примерно 16 миллионов евро в год.