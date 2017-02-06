13:17 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Анри не осуждает решение Витселя уехать в Китай

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Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри спокойно отнесся к решению бельгийца Акселя Витселя перейти из "Зенита" в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Сам Анри недавно вошел в тренерский штаб сборной Бельгии и дал понять, что решение о вызове Витселя в национальную команду будет принимать ее наставник Роберто Мартинес.

- Главный тренер решает, кого вызывать в сборную, - цитирует voetbalnieuws.be Анри. - Для меня важнее всего были титулы. Но футбол - это еще и заработок, и кто-то стремится к нему. Карьера футболиста коротка. Однажды я сказал другу: "Как ты поступишь, если тебе предложат зарплату в десять раз больше?".

Зарплата Витселя в Китае составляет примерно 16 миллионов евро в год.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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regjy

ну раз САМ АРИ не осуждает, то ладно, пусть играет:))))))))))))

14:29

aravir

Осуждать могу только те, кого не пригласили в Китай. Футбол уже давно из игры превратился в шоу и зарабатывание больших денег. Витсель поступил правильно, что отказался от больших денег в пользу очень больших.

13:44

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