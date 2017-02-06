Анри не осуждает решение Витселя уехать в Китай

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри спокойно отнесся к решению бельгийца Акселя Витселя перейти из "Зенита" в китайский "Тяньцзинь Цюаньцзянь". Сам Анри недавно вошел в тренерский штаб сборной Бельгии и дал понять, что решение о вызове Витселя в национальную команду будет принимать ее наставник Роберто Мартинес.
- Главный тренер решает, кого вызывать в сборную, - цитирует voetbalnieuws.be Анри. - Для меня важнее всего были титулы. Но футбол - это еще и заработок, и кто-то стремится к нему. Карьера футболиста коротка. Однажды я сказал другу: "Как ты поступишь, если тебе предложат зарплату в десять раз больше?".
Зарплата Витселя в Китае составляет примерно 16 миллионов евро в год.
regjy
ну раз САМ АРИ не осуждает, то ладно, пусть играет:))))))))))))
14:29
aravir
Осуждать могу только те, кого не пригласили в Китай. Футбол уже давно из игры превратился в шоу и зарабатывание больших денег. Витсель поступил правильно, что отказался от больших денег в пользу очень больших.
13:44