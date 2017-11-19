Анри и Гиггз могут возглавить сборную Уэльса

Бывший нападающий сборной Франции Тьерри Анри может возглавить сборную Уэльса, которая ищет нового главного тренера после увольнения Криса Коулмана. Как сообщает The Mirror, Анри рассматривается в качестве одного из фаворитов. Сейчас он работает помощником главного тренера сборной Бельгии Роберто Мартинеса.
Также валлийцами изучаются кандидатуры двух легенд сборной Уэльса Райана Гиггза и Крейга Беллами.
- Крейг Беллами
- Сборная Бельгии (футбол)
- Сборная Франции (футбол)
- Тьерри Анри
- Райан Гиггз
- Сборная Уэльса
- Роберто Мартинес
- Крис Коулман