14:12 1 февраля | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Анелька присоединился к "Роде"

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Бывший форвард сборной Франции Николя Анелька продолжит карьеру в "Роде". Как сообщает пресс-служба голландского клуба, 37-летний француз займет пост консультанта. Приглашение игрока, имеющего опыт выступлений за такие известные клубы, как "Манчестер Сити", "Челси", "Реал" и "ПСЖ", является частью проекта нового владельца "Роды" Алексея Коротаева.

Николя Анелька будет сосредоточен на работе с футбольной академией клуба. Точные детали и спектр обязанностей француза будет обсуждаться в ближайшие недели. Отмечается, что "Рода" по рекомендации Анелька этой зимой уже подписала 21-летнего французского хавбека Льеса Ури.

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Материалы REN-TV

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