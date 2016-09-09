Андрей Шевченко: "Возглавить "Милан"? Я бы хотел добиться успеха с Украиной"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркнул в интервью Football.ua, что не думает о возможном будущем в "Милане". Специалист намерен добиться успеха с национальной командой.

– Милан после ухода Карло Анчелотти успел потренировать целый ряд бывших футболистов клуба – Леонардо, Кларенс Зеедорф, Филиппо Индзаги, Кристиан Брокки. Вы бы хотели однажды возглавить Милан? – вопрос Шевченко.

– Я бы хотел добиться успеха со сборной Украины.

– Чего Вы бы хотели достичь на тренерском поприще, чтобы считать свою карьеру тренера успешной?

– Я хочу создать новую сборную, команду в широком понимании слова. Моя цель – объединить игроков, тренеров, СМИ, болельщиков, и показать результат. Тут существует только такая связь – будет игра, которая нравится зрителям, будут и успехи. В этом мои амбиции.