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Андрей Шевченко: "Возглавить "Милан"? Я бы хотел добиться успеха с Украиной"

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Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркнул в интервью Football.ua, что не думает о возможном будущем в "Милане". Специалист намерен добиться успеха с национальной командой.

– Милан после ухода Карло Анчелотти успел потренировать целый ряд бывших футболистов клуба – Леонардо, Кларенс Зеедорф, Филиппо Индзаги, Кристиан Брокки. Вы бы хотели однажды возглавить Милан? – вопрос Шевченко.

– Я бы хотел добиться успеха со сборной Украины.

– Чего Вы бы хотели достичь на тренерском поприще, чтобы считать свою карьеру тренера успешной?

– Я хочу создать новую сборную, команду в широком понимании слова. Моя цель – объединить игроков, тренеров, СМИ, болельщиков, и показать результат. Тут существует только такая связь – будет игра, которая нравится зрителям, будут и успехи. В этом мои амбиции.

Дополнительная информация

http://football.ua/ukraine/313659-andrejj-shevchenko-nasha-rabota-v-sbornojj-dolzhna-prinesti-rezultat.html

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