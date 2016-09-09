Андрей Шевченко: "Сборная Украины – главная команда моей карьеры"

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко подчеркнул в интервью Football.ua, что мечтал возглавить национальную команду давно. 39-летний специалист отметил, что ему было трудно отказаться от предложения возглавить сборную после чемпионата Европы-2012.

– Андрей, долго ли вы думали над предложением возглавить сборную Украины? – вопрос Шевченко.

– Я мечтал стать тренером сборной давно. Мне было очень тяжело отказаться от первого предложения возглавить команду, но я ясно понимал, что тогда еще не пришло время. Я работал над собой, накапливал знания, учился, анализировал. И вот сейчас, наконец, я полностью готов. Я не раздумывал, я с радостью принял предложение стать кандидатом, и очень обрадовался, когда меня утвердили.

– Многие болельщики боятся, что вы не справитесь с работой из-за отсутствия опыта. А вы не боитесь?

– Нет, бояться нельзя. Мой опыт – это годы, проведенные мною в сборной. То была главная команда моей карьеры. Я, как никто другой, знаю все этапы становления команды, ее эволюцию, переход от модели "базовой команды" к современной системе комплектования. Я видел, что приносило успех предыдущим наставникам, и чего следует избегать. В последние годы карьеры игрока я был на поле как старший игрок, на мне тоже были функции руководства футболистами, шефства. Я знаю, как действовать, и наша работа в сборной должна принести результат.