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Андрей Шевченко: "Милевский и Девич? Двери в сборную Украины открыты для всех"

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Главный тренер сборной Уркаины Андрей Шевченко подчеркнул в интервью Football.ua, что приглашение в национальную команду получают лучшие на конкретный момент футболисты. Он не исключил вариант, при котором в сборную попадут нападающий "Тосно" Артем Милевский и форвард "Рубина" Марко Девич.

– Открыты ли двери в сборную для Артема Милевского, если он выйдет на тот уровень, который показывал в Конкордии? - вопрос Шевченко.

– Мы сейчас приглашаем в команду лучших на данный момент исполнителей. Это значит, что двери открыты для всех – нужно показать хороший футбол, и тогда появится шанс сыграть за сборную.

– Почему в сборную не вызывается Марко Девич?

– Мы вызвали тех, кто был лучший на данный момент. Это ко всем относится.

Дополнительная информация

http://football.ua/ukraine/313659-andrejj-shevchenko-nasha-rabota-v-sbornojj-dolzhna-prinesti-rezultat.html

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