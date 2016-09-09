Андрей Шевченко: "Милевский и Девич? Двери в сборную Украины открыты для всех"

Главный тренер сборной Уркаины Андрей Шевченко подчеркнул в интервью Football.ua, что приглашение в национальную команду получают лучшие на конкретный момент футболисты. Он не исключил вариант, при котором в сборную попадут нападающий "Тосно" Артем Милевский и форвард "Рубина" Марко Девич.

– Открыты ли двери в сборную для Артема Милевского, если он выйдет на тот уровень, который показывал в Конкордии? - вопрос Шевченко.

– Мы сейчас приглашаем в команду лучших на данный момент исполнителей. Это значит, что двери открыты для всех – нужно показать хороший футбол, и тогда появится шанс сыграть за сборную.

– Почему в сборную не вызывается Марко Девич?

– Мы вызвали тех, кто был лучший на данный момент. Это ко всем относится.