Андрей Панюков: "Нужны были бы деньги, остался бы в России"

Нападающий "Браги" Андрей Панюков объяснил, почему он не захотел переходить в один из клубов РФПЛ. По словам форварда, он хочет построить карьеру в Европе.

– В июле вы собирались в "Ним", но оказались в "Браге". Почему поменяли Францию на Португалию?

- Возникли бюрократические проблемы с визой – по идее, ее должен делать клуб, но получилось, что заниматься всем пришлось мне самому. Неделю вставал в семь утра, ехал во французское посольство, а там постоянно говорили: "Ним" должен связаться с нами, а уже потом начнем готовить документы". У меня накопилось много нехороших слов, которыми мог бы описать всю эту историю, но не стану их произносить. К тому же грех жаловаться – сначала Франция, теперь Португалия. Не самый плохой выбор!

– Но могли бы выступать в России и зарабатывать больше.

– Был вариант, но не стану называть команду. Мой приоритет – Европа.

– При этом в нашей стране имелась возможность получить контракт с зарплатой в 20-30 тысяч евро в месяц.

– Деньгами не обидели бы, да.

– А вам они не нужны?

– Если бы так уж нужны были, остался бы в России. (Сергей ЕГОРОВ)