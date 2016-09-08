Андрей Панюков: "Машины у меня так и нет"

Нападающий "Браги" Андрей Панюков в интервью "СЭ" заметил, что он пока приостановил обучение в вузе. По словам игрока, он намерен сконцентрироваться на футболе.

– Вы после окончания горного университета в Москве решили не продолжать обучение?

– Нет. Два года прошло с момента выпуска. Учился серьезно, поэтому пока пауза. Если заниматься, то заниматься. Пока – самообразование, книги читаю. Допустим, Анатолия Собчака – "Сталин". Есть о чем подумать. Пока, честно говоря, трудно. Две тренировки в день, нужно отсыпаться и набираться сил. Побегал – поспал. Встал – побегал. Вот и весь режим дня.

– Какой у вас автомобиль и кто его оплачивает?

– Нет пока. Тут все недалеко, живу рядом со стадионом. 10-15 минут пешком – могу и сам пройтись.

– А в магазины?

– То же самое. Ничего страшного.

– Поговорим о главном. В Литве, в "Атлантасе", у вас была зарплата в 1200 евро, во Франции, в "Аяччо" – 6500. Каков гонорар в "Браге"?

– Можно сказать, то же самое. (Сергей ЕГОРОВ)