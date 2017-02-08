18:53 8 февраля | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Андрей Канчельскис: "Аршавин обошел меня? Главное – мы оба в "сотке"

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Сегодня популярное британское издание FourFourTwo включило двух футболистов из России в список 100 лучших легионеров в истории английской премьер-лиги. Андрей Аршавин, игравший в лондонском "Арсенале", занял 91-е место, Андрей Канчельскис, выступавший в "Манчестер Юнайтед", – 98-е.

– Рад, что попал в этот список, – сказал Канчельскис, – здорово, что сразу два русских оказались в сотке. Доволен. Я 98-й, а Аршавин 91? Он меня опередил? Ну и что? Они так решили. Уже хорошо, что оба мы включены в такой рейтинг. Мои достижения всем известны. Я дважды выигрывал чемпионат Англии. Но рассуждать об этом рейтинге нет смысла. Хорошо, что мы с Андреем туда попали.

Лучшего легионера в истории чемпионата Англии я вам навскидку не назову. Когда я играл, были Гиггз, Кантона, Ширер, Шилтон, Бергкамп. Сейчас другие звезды. Так что надо хорошенько подумать. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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КОММЕНТАРИИ (4)
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Басист

Лучшим, походу, Кристинку поставят.

00:03

баламошка

Как их можно сравнивать? Один полировал лавку у вечно хряпающего Венгера, а другого до сих пор помнят в Манчестере, где он играл у сэра Алекса.

22:35 8 февраля

Ботаникум

DumSS ------ Опередил! Андрей, наверное, продолжает отмечать китайский Н.Г.!!!

19:53 8 февраля

DumSS

Какое отношение Ширер и Шилтон имеют к легионерам?

19:22 8 февраля

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