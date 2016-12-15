Андрей Чернышов: "Я возглавлю "Црвену Звезду"? Все возможно"

Главный тренер "Спартака" из Суботицы Андрей Чернышов после поражения в матче 21-го тура чемпионата Сербии от "Партизана" (0:2) не исключил, что в ближайшем будущем возглавит "Црвену Звезду".

– В футболе все возможно. Но я не вел никаких переговоров с руководством "Црвены Звезды", - приводит sportske.net слова Чернышова.

Напомним, что российский специалист работает с клубом из Суботицы с 2015 года. В прошлом сезоне команда заняла 10-е место в чемпионате Сербии. После 21 тура чемпионата Сербии "Спартак" идет на 8-м месте с 30 очками.