20:28 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Андрей Чернышов: "Я возглавлю "Црвену Звезду"? Все возможно"

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Главный тренер "Спартака" из Суботицы Андрей Чернышов после поражения в матче 21-го тура чемпионата Сербии от "Партизана" (0:2) не исключил, что в ближайшем будущем возглавит "Црвену Звезду".

– В футболе все возможно. Но я не вел никаких переговоров с руководством "Црвены Звезды", - приводит sportske.net слова Чернышова.

Напомним, что российский специалист работает с клубом из Суботицы с 2015 года. В прошлом сезоне команда заняла 10-е место в чемпионате Сербии. После 21 тура чемпионата Сербии "Спартак" идет на 8-м месте с 30 очками.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

бромонтан-то у него с собой?

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Hummel

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