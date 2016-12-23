Андрей Чернышов: "Говорить, что я возглавлю "Црвену Звезду", пока рано"

Главный тренер "Спартака" из Суботицы Андрей Чернышов подчеркнул, что к нему еще не обращались из "Црвены Звезды". Ранее стало известно, что белградский клуб оставил Миодраг Божович, который порекомендовал Чернышова в качестве сменщика.

– Насколько понимаю, ситуация с Божовичем и "Црвеной Звездой" еще не определена, – цитирует "Спорт день за днем" Чернышова. – Тренер поставил ряд условий перед руководством. Контракт у него до лета 2018 года. Насколько я знаю из журналистских кругов, Божович пообщался с руководством клуба и сказал, что хотел бы, чтобы после него команду возглавил Чернышов. Но пока о чем-то говорить рано, официальные лица со мной на сегодняшний день не связывались.

– Тем не менее, вы считаете себя готовым к такому вызову?

– У тренеров всегда есть какие-то стимулы к тому, чтобы расти и добиваться высоких результатов. "Црвена Звезда" – большой клуб, с традициями. Мне было бы интересно поработать там, это сложно – требовательные болельщики и руководство, "Звезда" должна всегда быть чемпионом. К тому же в еврокубках команда давно не играла – это тоже одна из главных целей руководства. Предметного предложения нет, но в обозримом будущем я бы с удовольствием возглавил такой клуб, как "Црвена Звезда".