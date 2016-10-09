Андрей Бутенко: "Смысла в зеленой карточке нет"

Член судейско-инспекторского комитета Андрей Бутенко скептически отнесся к идее зеленой карточки. Данная карточка призвана поощрять футболистов за проявление fair play. Первым футболистом в истории, получившим ее, стал Кристиан Галано из "Виченцы". В Игре с "Виртус Энтелла" он признался арбитру, что он ошибся, назначая угловой после его удара.

- Данный шаг достаточно надуманный, потому что не отражает положительных общечеловеческих и профессиональных тенденций, - цитирует "Р-Спорт" Бутенко. - На мой взгляд, смысла в такой карточке нет, и конечно не будут даже рассматривать введение такой карточки в России. Она абсолютно ни к чему. На мой взгляд, вообще нужно ввести карточку, которая будет на грани красной и желтой, на какое-то время удалять футболиста.

Это будет более эффективным, потому что спорт и футбол в частности становится все более агрессивным. А эта зеленая карточка мне не дает ни положительных, ни отрицательных эмоций.