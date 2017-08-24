Уличная атлетика при поддержке Datsun
15:06 | Футбол — "Пас из-за границы"

Андрей Аршавин: "Завершу ли я карьеру уже в этом году? Может быть"


Бывший полузащитник "Зенита", "Арсенала" и сборной России Андрей Аршавин, ныне выступающий за "Кайрат", отметил, что пока размышляет, чем будет заниматься в будущем. По словам 36-летнего хавбека, уже в этом году он может завершить карьеру игрока.

- Завершу ли я карьеру уже в этом году? Может быть, это произойдет, - приводит слова Аршавина amic.ru. - Действующий контракт заканчивается в конце года. Чем буду заниматься дальше, я пока думаю. Так или иначе, это будет связано с футболом. Что конкретно – не могу сказать.

Дополнительная информация

http://www.amic.ru/news/394587/

Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий