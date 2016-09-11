Андрей Аршавин: "В игре с "Астаной" появился на поле не в стартовом составе по решению тренера"

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавинпосле матча 26-го тура чемпионата Казахстана против "Астаны" (4:1) отметил, что команда одержала важную победу, информирует sports.kz. Сам россиянин в этой встрече появился на поле на 67-й минуте, а спустя 7 минут отличился забитым мячом.

– Андрей, какие эмоции после такой победы?

– Эмоции хорошие. Важная победа.

– За счет чего удалось переиграть соперника?

– Считаю, что мы играли организованно. Это первое. Второе – это отсутствие Логвиненко у "Астаны" и использование практически всех первых эпизодов, когда мы смогли забить. После этого "Астана" развалилась, и игра уже пошла, как получится.

– Можно ли сказать, что эта победа – переломный момент в борьбе за чемпионство?

– Наверное, перелом был, когда мы потеряли очки с "Ордабасы". Возможно, сегодня это тоже сказалось. Потому что было бы больше накала страстей, не оступись мы в Шымкенте. Не знаю. Все зависит от того, как будет играть "Астана". Нам теперь не хватает только наших побед. Нужно, чтобы "Астана" оступалась, но насколько это возможно... Посмотрим.

– Но шансы на золотые медали еще остаются.

– Пока вероятность математическая и теоретическая будет – мы будем бороться.

– Вы сегодня не вышли на поле с первых минут. У вас какое-то повреждение или это просто решение тренера?

– Решение тренера. А так – все нормально, ничего не беспокоило.