Андрей Аршавин: "Удивился, что главным тренером сборной Казахстана назначили Бородюка"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин в интервью Prosports.kz признался, что еще не общался с Александром Бородюком после его назначения на пост главного тренера сборной Казахстана. Он отметил, что специалист взялся на нелегкую работу.

– На матче присутствовал Александр Генрихович Бородюк. После матча вам удалось встретиться и поговорить?

– Мы еще не успели поговорить. Но если он сегодня вечером не улетит, то мы с ним обязательно встретимся.

– Лично вы как отреагировали, когда узнали, что Бородюк возглавил национальную сборную Казахстана?

– Я об этом ничего не знал. Удивился, ну вот. Я с ним, правда, не разговаривал на эту тему, с другими людьми говорил, которые рядом с ним. И вот они сказали: "Поздравлять вас или нет? Не знаем. Потому что это не самая легкая работа, в принципе" (улыбается).