Андрей Аршавин: "Трудно сравнивать Казахстан с Англией. Можно сравнить с Россией"

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин рассказал о своем выступлении в казахстанском клубе. Он отметил, что инфраструктура в Казахстане немного хуже, чем в России.

– Естественно, с Англией трудно сравнивать – не только Казахстан, но и другие страны. Наверное, только Германия поборется, – приводит официальный сайт ФИФА слова Аршавина. – С Россией, в принципе, можно сравнить. В России инфраструктура чуть получше, плюс сейчас к чемпионату мира будут построены стадионы.

В целом везде примерно одинаковые стадионы, которые остались с постсоветских времен. Где-то поля лучше, где-то хуже. У "Кайрата" хорошая инфраструктура.