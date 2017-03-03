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Андрей Аршавин: "Тимощук был одним из ключевых игроков "Кайрата"

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Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин отметил, что отсутствие хавбека Анатолия Тимощука может повлиять на выступление команды, информирует пресс-служба профессиональной футбольной лиги Казахстана. 10 февраля украинский футболист объявил о завершении карьеры.

– В конце 2016 года состав "Кайрата" покинул Анатолий Тимощук. После ухода экс-зенитовца из команды лично вам будет легче играть или тяжелее?

– Думаю, что Толя был одним из ключевых и системообразующих игроков. Естественно, его отсутствие может сказаться на игре команды, но я надеюсь, что футболисты, которые будут действовать в его зоне, сделают все, чтобы играть как можно лучше.

– Вы уже почти год в "Кайрате", с кем из клуба вам проще всего было найти общий язык?

– Со всеми ребятами хорошие отношения, с кем-то общаюсь больше, с кем-то меньше. Чувствую себя комфортно, со всеми шутим, подшучиваем друг над другом, поэтому проблем в отношениях с коллективом у меня нет.

Дополнительная информация

http://www.pflk.kz/rus/news/3862#league=2

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