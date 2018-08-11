Андрей Аршавин: "Слава богу, что я не такой же великий, как Роналдо"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин в интервью Prosports.kz признался, что доволен своим уровнем популярности. По словам россиянина, он не хотел бы такую славу, как у экс-нападающего сборной Бразилии Роналдо, с которым они недавно сфотографировались в Москве.

– Где было сделано это фото с "зубастиком" Роналдо?

– Это фото было сделано в Москве – у нас с Роналдо один технический спонсор. Это мероприятие проводилось в преддверии чемпионата мира. Когда увидел, какой "пчелиный рой" бегает за ним, подумал: "Слава богу, что я не такой же великий, как Роналдо". Там было просто сумасшествие.

– О чем говорили с ним в этот момент?

– Когда люди пересекаются на пять минут, это просто какие-то шутки о том, что происходит сейчас. Ничего личного.