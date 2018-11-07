Андрей Аршавин: "Самый лучший тренер для меня - Гус Хиддинк, потому что это был успех"

Бывший нападающий "Зенита" и капитан сборной России Андрей Аршавин рассказал, что считает Гуса Хиддинка лучшим тренером, под руководством которого ему приходилось работать. Он также назвал самый запоминающийся сезон в карьере.

⁃ Ваш самый запоминающийся сезон?

⁃ 2007 год. Мы выиграли чемпионство с "Зенитом". Этого долго все хотели, весь город. Год был трудным, долгим. Но я выделю этот, - рассказал Аршавин в интервью пресс-службе "Кайрата".

⁃ Самый лучший и худший год в карьере?

⁃ Самый лучший - 2005. Тогда я показывал самый лучший футбол для самого себя. А худший - наверное, 2013. Вторая половина 2012-го и первая половина 2013-го, когда я был в "Арсенале" и почти год не играл.

⁃ Ваши ощущения, когда вы оформили покер в ворота "Ливерпуля"?

⁃ Было чувство радости, удовлетворенность. Плюс - было такое опустошение. Это то, что сейчас вспоминается.

⁃ Под руководством какого тренера вам больше всего нравилось играть?

⁃ Ну, мне повезло. Тренеры, так или иначе, ко мне в целом относились благосклонно. Мы бы точно не хотелось говорить в чей-то адрес критические слова. Даже несмотря на то, что не со всеми отношения были легкими.

Но, естественно, для меня самый лучший тренер - Гус Хиддинк, потому что это был успех. Тот футбол, в который мне хотелось бы играть. Я чувствовал, как мы должны играть. поэтому я его выделю среди всех. Чемпионство в "Зените", Кубок УЕФА и бронза со сборной - эти три титула стоят особняком.

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