15:31 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Андрей Аршавин: "После "Арсенала" не хотел выступать за границей"

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Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин в интервью программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24" подчеркнул, что в клубе из Казахстана исполняет такие же функции, как ранее в "Зените", "Арсенал" и сборной. По словам форварда, после выступлений за "канониров" ему не хотелось играть в зарубежном чемпионате.

- Стоило ли сразу задуматься о смене чемпионат после "Арселнала"? - вопрос Аршавину.

- Если честно, мне не хотелось ехать за границу. Юридически Казахстан - заграница, но для меня нет. Тем более, что большинство людей здесь говорить по-русски. После Англии я бы нигде за границей играть не хотел.

- Отличаются ли функции в "Кайрате" от тех, к которым привык в "Арсенале", "Зените", сборной России?

- Нет. В принципе, роль моя не отличается. Я также играю слева ближе к нападению.

- В Казахстане кто-то помимо "Кайрата" и "Астаны" может навязать борьбу за чемпионство?

- До меня самым сильным клубом считался "Актобе" и он создавал конкуренцию. Сейчас там поменялась власть, и он не такой сильный, как был. Но и вся лучшая история в Казахстане связана с этим клубом. Но на данный момент между "Астаной" и "Кайратом" и другими командами - пропасть. Об этом говорить турнирная таблица - отрыв более 20 очков между вторым и третьим местом.

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Материалы REN-TV

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