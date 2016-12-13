Андрей Аршавин: "После "Арсенала" не хотел выступать за границей"

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин в интервью программе "Футбол России" на телеканале "Россия 24" подчеркнул, что в клубе из Казахстана исполняет такие же функции, как ранее в "Зените", "Арсенал" и сборной. По словам форварда, после выступлений за "канониров" ему не хотелось играть в зарубежном чемпионате.

- Стоило ли сразу задуматься о смене чемпионат после "Арселнала"? - вопрос Аршавину.

- Если честно, мне не хотелось ехать за границу. Юридически Казахстан - заграница, но для меня нет. Тем более, что большинство людей здесь говорить по-русски. После Англии я бы нигде за границей играть не хотел.

- Отличаются ли функции в "Кайрате" от тех, к которым привык в "Арсенале", "Зените", сборной России?

- Нет. В принципе, роль моя не отличается. Я также играю слева ближе к нападению.

- В Казахстане кто-то помимо "Кайрата" и "Астаны" может навязать борьбу за чемпионство?

- До меня самым сильным клубом считался "Актобе" и он создавал конкуренцию. Сейчас там поменялась власть, и он не такой сильный, как был. Но и вся лучшая история в Казахстане связана с этим клубом. Но на данный момент между "Астаной" и "Кайратом" и другими командами - пропасть. Об этом говорить турнирная таблица - отрыв более 20 очков между вторым и третьим местом.