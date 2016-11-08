Андрей Аршавин: "Почему выбрал "Кайрат"? Бородюк позвал"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин в интервью Sputnik подчеркнул, что сделал выбор в пользу клуба из Казахстана, потому что получил приглашение от Александра Бородюка, с которым работал ранее. Хавбек считает, что провел сезон на хорошем уровне.

- Почему вы в конечном итоге выбрали чемпионат Казахстана и "Кайрат"?

- Александр Генрихович Бородюк позвал в "Кайрат". Я не долго раздумывал и согласился приехать к нему.

- О результатах вашего спора с блогером по поводу того, получится или нет у вас выйти на высокий уровень игры в Казахстане, наслышаны все; а насколько трудно дался этот путь по ходу сезона на самом деле?

- Во-первых, как такового спора не было. Я узнал о том, что журналист такое сказал, только когда забил восемь голов. Нельзя сказать, что мне здесь было сложно, но и легко тоже не было. Я постепенно возвращался, так скажем, на определенный уровень, получая постоянную игровую практику. И, на мой взгляд, нормально провел сезон.

- В "Кайрате" уже играют двое представителей "Зенита", резонный вопрос: зенитовская колония в Алматы может расшириться?

- Я не знаю, все зависит от желания и возможностей клуба, а также от желания игроков. Но это, как я считаю, не панацея.