Андрей Аршавин: "Памятник на стадионе "Зенита"? По-моему у нас их только умершим ставят"

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин отметил, что поставил бы памятник не себе, а бывшему тренеру "Зенита" Юрию Морозову. По словам экс-форварда сборной России, он даже прощальный матч устраивать себе не будет.
– Говорят, на новом стадионе "Зенита" может появиться ваш памятник. Как к этой идее относитесь?
– В нашей стране памятники, по-моему, ставят только тем, кто умер. Это в Англии есть Бергкампу, Анри. Поставят так поставят.
– Но вы его заслужили?
– Не мне оценивать.
– А если уж создавать, то в какой позе?
– Самым банальным будет с пальцем у рта. Но это бред. Четыре пальца – тоже банальщина. Пусть что-то новое придумают. А вообще, если серьезно, то не я должен быть центральной фигурой и не Кержаков. Я бы поставил памятник Юрию Андреевичу Морозову. Он первый, с кем ассоциируется история успехов "Зенита".
– О прощальном матче не думали?
– Нет. Да не будет его у меня... Ничего не будет.
– Почему?
– Не знаю почему. Но говорю, как будет. (Филипп ПАПЕНКОВ)
Slim Taller
Андрей,куда это ты собрался?!
14:23 26 сентября
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
походу Дрону после женитьбы на всех класть).
13:39 26 сентября
СантехНИК
Андрей Сергеевич по- Английски уйдёт...
13:36 26 сентября