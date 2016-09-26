Андрей Аршавин: "Памятник на стадионе "Зенита"? По-моему у нас их только умершим ставят"

Нападающий "Кайрата" Андрей Аршавин отметил, что поставил бы памятник не себе, а бывшему тренеру "Зенита" Юрию Морозову. По словам экс-форварда сборной России, он даже прощальный матч устраивать себе не будет.

– Говорят, на новом стадионе "Зенита" может появиться ваш памятник. Как к этой идее относитесь?

– В нашей стране памятники, по-моему, ставят только тем, кто умер. Это в Англии есть Бергкампу, Анри. Поставят так поставят.

– Но вы его заслужили?

– Не мне оценивать.

– А если уж создавать, то в какой позе?

– Самым банальным будет с пальцем у рта. Но это бред. Четыре пальца – тоже банальщина. Пусть что-то новое придумают. А вообще, если серьезно, то не я должен быть центральной фигурой и не Кержаков. Я бы поставил памятник Юрию Андреевичу Морозову. Он первый, с кем ассоциируется история успехов "Зенита".

– О прощальном матче не думали?

– Нет. Да не будет его у меня... Ничего не будет.

– Почему?

– Не знаю почему. Но говорю, как будет. (Филипп ПАПЕНКОВ)