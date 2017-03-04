Андрей Аршавин: "Мне становится все тяжелее и тяжелее"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин в интервью Prosports.kz выразил удовлетворение игрой команды в матче за Суперкубок Казахстана против "Астаны" (2:0). Для экс-игрока сборной России этот трофей стал первым в этой стране.

– Андрей, поздравляем вас с победой в Суперкубке. Сложно было начинать сезон с матча против "Астаны"?

– Спасибо за поздравления. Что касается матча, то я считаю, первый тайм был равным. Мы не могли наладить свою игру, "Астана" не позволяла нам владеть мячом. Использовали очень много длинных передач, но "Астана" чувствует себя комфортно в таких ситуациях. Было много подборов. Во втором тайме мы стали больше контролировать мяч. К счастью, забили гол. Затем нас спас вратарь. Далее нам удалось забить второй мяч. В принципе, мы довольны и рады такому хорошему началу сезона.

– Вы уже сказали, что "Кайрат" играл по-разному в двух таймах. Что сказал Кахабер Цхададзе в перерыве?

– Он попросил стараться играть в свою игру. Меньше использовать длинных передач верхом. Больше играть низом. Подсказал, как нам располагаться на поле при розыгрыше мяча от ворот.

– С чем связано, что "Астана" очень много времени прессинговала, вы это почувствовали?

– Да, "Астана" не давала нам выходить из обороны. Я думаю, что главная проблема не в этом. У "Астаны" просто нет двух футболистов, которые определяли игру команды, и в этом плане нам было легче.

– То есть победа в Суперкубке объясняется тем, что в "Астане" не было двух ведущих футболистов?

- Нет, почему? Мы тоже играли и тоже бы, наверное, выиграли, будь они в составе "Астаны". Но я считаю, что отсутствие Неманьи Максимовича конечно же сказывается на игре "Астаны".

– Поздравляем вас еще и с пополнением в семье. Рождение ребенка каким-нибудь образом влияет на вашу игру?

- Ну, у меня их уже четверо. Плюс еще два у второй жены. Я бы сказал, что мне становится все тяжелей и тяжелей (улыбается).

– Чемпионат стартует 8 марта, в Международный женский день. Вы можете поздравить прекрасную половину Казахстана?

– Дорогие женщины Казахстана, поздравляю вас с 8 Марта! Цветите, пахните и удачи вам во всем.