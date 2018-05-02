Андрей Аршавин: "Кто-то в "Кайрате" обижается на мои подсказки, кто-то нормально реагирует"

Российский форвард "Кайрата" Андрей Аршавин в эфире Kazakh TV отметил, что его клубу нужно усиление, чтобы хорошо выступить на европейской арене. В Лиге Европы-2018/19 команда будет стартовать с первого квалификационного раунда.

- В этом сезоне вы забиваете очень важные голы за "Кайрат", но при этом только один матч отыграли полностью. Как чувствуете себя физически?

- Я думаю, что мне еще надо набрать физические кондиции, к сожалению, к началу сезона этого сделать не получилось. Но здесь рецепт простой: чем больше буду играть, тем быстрее я наберу свои лучшие показатели. Я чувствую себя нормально, но чем старше становишься, тем тяжелее приводить себя в форму после отпуска.

- В этом сезоне "Кайрат" готов решать задачу по выходу в групповой этап Лиги Европы?

- Я думаю, чтобы для решения задач на европейский арене нам надо усилить состав. А что касается чемпионата Казахстана.. плюс-минус у нас тот же состав, что и в прошлом году.

- Подсказываете своем одноклубникам? Даете советы?

- Я подсказываю на поле, а вот прислушиваются ли они, это лучше у них спросить. Кто-то обижается, кто-то нормально реагирует. Я себя веду так, как веду, где бы я не играл - везде лидер. Где-то на поле надо взять на себя игру, что-то подсказать в жизни.



После семи стартовых туров чемпионата Казахстана на счету Аршавина четыре гола и пять результативных передач.

Супергод Аршавина. Его не остановить