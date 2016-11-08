Андрей Аршавин: "Играю в "Кайрате" и меня это устраивает"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин в интервью Sputnik подчеркнул, что не думал о том, чем будет заниматься после завершения футбольной карьеры. По словам хавбека, на данный момент его все устраивает в клубе из Казахстана.
- Чем планируете заниматься после завершения карьеры?
- Вообще нет никакого ответа на этот вопрос. Сейчас я играю в "Кайрате" и это меня устраивает.
- Не думали ли вы открыть в Казахстане школу для поднятия и поддержания казахстанского футбола?
- Нет, не думал. Поднятием и поддержанием казахстанского футбола должны заниматься другие люди.
- Как вы думаете, чего не хватает казахстанским футболистам для успешного выступления на европейской арене?
- На мой взгляд, казахстанские футболисты довольно хорошо оснащены технически, но есть проблемы в тактике. Плюс, в играх с европейскими командами не хватает быстроты мышления.
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http://ru.sputniknews.kz/sport/20161108/971985/arshavin-moe-budushchee-v-kajrate-zavisit-ot-pozicii-kluba.html