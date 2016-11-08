13:40 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Андрей Аршавин: "Играю в "Кайрате" и меня это устраивает"

0
0
0

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин в интервью Sputnik подчеркнул, что не думал о том, чем будет заниматься после завершения футбольной карьеры. По словам хавбека, на данный момент его все устраивает в клубе из Казахстана.

- Чем планируете заниматься после завершения карьеры?

- Вообще нет никакого ответа на этот вопрос. Сейчас я играю в "Кайрате" и это меня устраивает.

- Не думали ли вы открыть в Казахстане школу для поднятия и поддержания казахстанского футбола?

- Нет, не думал. Поднятием и поддержанием казахстанского футбола должны заниматься другие люди.

- Как вы думаете, чего не хватает казахстанским футболистам для успешного выступления на европейской арене?

- На мой взгляд, казахстанские футболисты довольно хорошо оснащены технически, но есть проблемы в тактике. Плюс, в играх с европейскими командами не хватает быстроты мышления.

Дополнительная информация

http://ru.sputniknews.kz/sport/20161108/971985/arshavin-moe-budushchee-v-kajrate-zavisit-ot-pozicii-kluba.html

0
0
0

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ
Войти, чтобы оставить комментарий
Материалы других СМИ


Материалы других СМИ