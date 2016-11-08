Андрей Аршавин: "Играю в "Кайрате" и меня это устраивает"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин в интервью Sputnik подчеркнул, что не думал о том, чем будет заниматься после завершения футбольной карьеры. По словам хавбека, на данный момент его все устраивает в клубе из Казахстана.

- Чем планируете заниматься после завершения карьеры?

- Вообще нет никакого ответа на этот вопрос. Сейчас я играю в "Кайрате" и это меня устраивает.

- Не думали ли вы открыть в Казахстане школу для поднятия и поддержания казахстанского футбола?

- Нет, не думал. Поднятием и поддержанием казахстанского футбола должны заниматься другие люди.

- Как вы думаете, чего не хватает казахстанским футболистам для успешного выступления на европейской арене?

- На мой взгляд, казахстанские футболисты довольно хорошо оснащены технически, но есть проблемы в тактике. Плюс, в играх с европейскими командами не хватает быстроты мышления.