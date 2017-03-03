Андрей Аршавин: "Для меня главное, чтобы "Кайрат" стал чемпионом"

Полузащитник "Кайрата" Андрей Аршавин отметил, что расстроен в связи с тем, что не смог отличиться забитыми мячами на сборах команды, информирует пресс-служба профессиональной футбольной лиги Казахстана. Россиянин назвал "Астану", "Тобол" и "Актобе" в числе главных конкурентов своей команды.

– На сборах так и не удалось забить. Расстраиваетесь ли вы по этому поводу или же не ставите голы во главу угла?

– Хотелось бы забить, конечно. Расстроен, что так и не удалось забить на сборах, хотя были моменты и эпизоды, но я не смог их реализовать. В этом я виноват сам.

– В прошлом сезоне вам удалось забить 11 голов. Какую планку ставите перед собой в новом сезоне?

– Никаких планов не ставлю. Для меня главное, чтобы "Кайрат" стал чемпионом, хотя это важно не только для меня. При этом абсолютно неважно, сколько я смогу забить или не забить.

– Кого можете назвать конкурентом "Кайрата" по борьбе за медали и почему?

– Думаю, что главные конкуренты те же – это чемпион страны "Астана". Как мне кажется, "Тобол" сейчас усилился и выглядит крепкой командой, еще в "Актобе" подбирается интересный состав.

– Состав "Астаны" на время покинул Каньяс, можно ли сказать, что уход колумбийца упростит задачу "Кайрата" в суперкубке и чемпионате?

– Каньяс был одним из ключевых игроков "Астаны", но его место занял не менее квалифицированный игрок Маевский. Мне больше нечего добавить, у "Астаны" все тот же состав, который был чемпионским. В любом случае, нам будет сложно бороться с этой командой – легко точно не будет. Будем стараться, чтобы на этот раз их обогнать, и у них, я думаю, тоже нет желания пропускать нас вперед.

– В "Кайрате" вы еще не выиграли ни одного трофея, как настраиваете себя на предстоящий Суперкубок?

– Настраиваюсь сделать все, чтобы команда победила. Конечно же, мне очень хочется наконец завоевать первый трофей вместе с "Кайратом".