Андреас Гранквист: "Всегда говорил, что хочу завершить карьеру в "Хельсингборге"

Защитник Андреас Гранквист сказал, что долго думал о переходе из "Краснодара" в "Хельсингборг". 28 января шведский клуб объявил о подписании контракта с 32-летним игроком обороны. Соглашение вступит в силу летом 2018 года и будет рассчитано на 3,5 года.

– Долгое время я много раздумывал, но глядя на семью и ситуацию, в которой я нахожусь, я решил, что готов играть за "Хельсингборг", – цитирует официальный сайт шведского клуба Гранквиста. – Я все еще чувствую, что многое оставил здесь. Я родом отсюда, когда мне было 18 лет, здесь состоялся мой прорыв. После этого я 12 лет играл за границей. Но я всегда говорил, что хочу завершить карьеру в "Хельсингборге". Теперь есть только одна цель – вернуться в Швецию, домой в Хельсингборг.

Напомним, Гранквист – воспитанник "Хельсингборга". Швед выступал за первую команду "красных" с 2004 по 2007 год. В "Краснодаре" он играл с 2013 по 2018 год. На его счету 171 матч и 10 голов. Отметим, что Гранквист был назван лучшим футболистом Швеции по итогам 2017 года, прервав гегемонию Златана Ибрагимовича, получавшего эту награду с 2007 по 2016 год.

"Хельсингборг" объявил о переходе Гранквиста из "Краснодара"