Андреа Пирло: "В США меня многое удивляет и восхищает"

Центральный полузащитник "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло признался, что рад возможности выступать в клубе MLS. По словам 37-летнего итальянца, особое удовольствие ему доставляют регулярные встречи с болельщиками команды.

- Для меня это был новый вызов, новая лига, новый континент, - приводит Sky Sport Italia слова Пирло. – Я рад переезду в США, потому что очень хотел сюда попасть. Здесь я буду набираться нового опыта. Честно говоря, в Америке меня многое удивляет и в то же время восхищает. У меня также наконец-то будет возможность заняться изучением нового языка.

Американцы очень любят футбол, и я решил стать его частью. Больше всего меня здесь поражает единение болельщиков и игроков. Мне очень нравится, что команда и фанаты представляют собой единое целое.