11:44 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Андреа Пирло: "Останусь в футболе после завершения карьеры"

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Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло заявил, что не намерен уходить из футбола после завершения карьеры. Тем не менее, 37-летний итальянец не знает какую роль будет исполнять после того, как повесит бутсы на гвоздь.

- Это мой последний сезон? Посмотрим, - цитирует Football Italia Пирло. - Пока я хочу наслаждаться игрой. Могу подтвердить, что, когда завершу карьеру, останусь в футболе. Тем не менее, пока не знаю в какой роли. У меня все еще много страсти, люблю смотреть футбол и говорить о нем, меня не тошнит от него. Футбол - это моя жизнь.

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