Андреа Пирло: "MLS нужно отменить лимит, чтобы конкурировать с другими лигами"

Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло уверен, что лимит на зарплаты в MLS мешает приглашению большего количества известных футболистов. По его словам, необходимо отменить эти ограничения, чтобы конкурировать с другими чемпионатами.

- Мне кажется, что в MLS нужно отменить трансферные ограничения, - приводит La Gazzetta dello Sport слова Пирло. - Три игрока, зарплата которых не входит в ведомость слишком мало, чтобы сюда приехало больше звезд. Сейчас MLS составляет конкуренцию даже чемпионат Китая. Нужно отменить ограничения, чтобы быть конкурентоспособными.