21:42 | ФУТБОЛ — "Пас из-за границы"

Андреа Пирло: "MLS нужно отменить лимит, чтобы конкурировать с другими лигами"

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Полузащитник "Нью-Йорк Сити" Андреа Пирло уверен, что лимит на зарплаты в MLS мешает приглашению большего количества известных футболистов. По его словам, необходимо отменить эти ограничения, чтобы конкурировать с другими чемпионатами.

- Мне кажется, что в MLS нужно отменить трансферные ограничения, - приводит La Gazzetta dello Sport слова Пирло. - Три игрока, зарплата которых не входит в ведомость слишком мало, чтобы сюда приехало больше звезд. Сейчас MLS составляет конкуренцию даже чемпионат Китая. Нужно отменить ограничения, чтобы быть конкурентоспособными.

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