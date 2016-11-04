Андре Виллаш-Боаш: "Шанхай Шанган" - новый вызов"

Новый главный тренер клуба "Шанхай Шанган" Андре Виллаш-Боаш с воодушевлением воспринял свое назначение в китайском клубе. Отметим, что специалист будет зарабатывать в новой команде 12 миллионов евро за сезон.

"Новый вызов! Сделаем это!" – написал на своей странице в Instagram Виллаш-Боаш.

Напомним, что с лета нынешнего года за "Шанхай Шанган" выступает бразильский форвард Халк, с которым Виллаш-Боаш работал в "Порту" и "Зените". В минувшем сезоне новый клуб Виллаш-Боаша под руководством Свена-Ерана Эрикссона занял третье место в чемпионате Китая.