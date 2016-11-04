Андре Виллаш-Боаш: "Шанхай Шанган" - новый вызов"

Новый главный тренер клуба "Шанхай Шанган" Андре Виллаш-Боаш с воодушевлением воспринял свое назначение в китайском клубе. Отметим, что специалист будет зарабатывать в новой команде 12 миллионов евро за сезон.
"Новый вызов! Сделаем это!" – написал на своей странице в Instagram Виллаш-Боаш.
Напомним, что с лета нынешнего года за "Шанхай Шанган" выступает бразильский форвард Халк, с которым Виллаш-Боаш работал в "Порту" и "Зените". В минувшем сезоне новый клуб Виллаш-Боаша под руководством Свена-Ерана Эрикссона занял третье место в чемпионате Китая.
ROMEO
какой на фиг вызов, к очередной кормушке присоединился по протекции хулька. 12 лямов в год. Какие перспективы-то? Только халявное бабло... Стриги капусту...
13:23
comatozzz
Удачи АВБ, пусть возвращаются вместе с Халком и Фернанду Сантушем в Зенит!!!
13:16