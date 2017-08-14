Андре Виллаш-Боаш: "Переход Паулинью в "Барселону" показывает, что топ-клубы следят за Китаем"

Главный тренер "Шанхай Шанган" Андре Виллаш-Боаш считает, что переход полузащитника Паулинью из "Гуанчжоу" в "Барселону" показывает силу чемпионата Китая. Каталонцы заплатили за бразильского хавбека 40 миллионов евро.

– Паулинью приехал в Китай и хорошо делал свою работу, поэтому теперь мы имеем трансфер в один из самых больших клубов в мире, – цитирует ESPN Виллаш-Боаша. – Думаю, этот переход показывает, что топ-клубы следят за чемпионатом Китая. Это отражает уровень игроков и качество работы, которая здесь делается.