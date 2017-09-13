Андре Виллаш-Боаш: "Думаю, что "Гуанчжоу" имеет отношение к ДТП перед нашим автобусом"

Главный тренер "Шанхай Шанган" Андре Виллаш-Боаш выразил недовольство судейством в ответном матче 1/4 финала азиатской Лиги чемпионов против "Гуанчжоу Эвергранд". Специалист обвинил арбитра Нафава Шукралла в предвзятости.

– В то время как мы направлялись к стадиону, две машины спровоцировали несколько столкновений прямо перед нами, - цитирует BBC Виллаша-Боаша. - Предполагаю, к этой ситуации имеет отношение "Гуанчжоу".

Судейство в матче? Перед серией пенальти арбитр намеренно выбрал те ворота, за которыми располагались болельщики "Гуанчжоу". Также рефери позволял некоторым игрокам соперника бить моих футболистов локтями, и им за это ничего не будет. Кроме того, судья дал нашему вратарю желтую карточку во время серии пенальти. Чжан Линьпень должен был быть дисквалифицирован за удар локтем в первом матче, но дисциплинарный комитет на это никак не реагирует.

Напомним, что в первой встрече подопечные Андре Виллаш-Боаша одержали победу со счетом 4:0. В ответном матче "красные орлы" проиграли 1:5, но смогли в серии пенальти (5:4) одолеть соперника. В 1/2 финала азиатской Лиги чемпионов шанхайцы встретятся с "Уравой".