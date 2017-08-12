Андре Алмейда продлил контракт с "Бенфикой"

Защитник сборной Португалии Андре Алмейда подписал новый контракт с "Бенфикой". Как сообщает пресс-служба клуба, 26-летний португалец поставил подпись под соглашением, рассчитанным до 2021 года.

Игрок в 2011 году перебрался в лиссабонский клуб, и с тех пор он сыграл в 159 матчах, забил 2 гола и сделал 14 голевых передач. В сборной Португалии он дебютировал в октябре 2013 года. На данный момент на его счету 8 матчей за национальную команду.