Андер Эррера: "Сделаю все, чтобы доказать свою состоятельность в сборной Испании"

Полузащитник "Манчестер Юнайтед" Андер Эррера, вызванный в сборную Испании, подчеркнул: он сделает все, чтобы доказать свою состоятельность в национальной команде. Футболист отметил, что получил приглашение в сборную благодаря главному тренеру клуба Жозе Моуринью.

– Мне было трудно вернуться в сборную, – приводит El Correa слова Эрреры. – И счастлив, потому что бился за эту возможность. Последние два года под руководством Луи ван Гала я не получал достаточно игрового времени, чтобы получить вызов. При Моуринью я себя чувствую прекрасно. Он верит в меня. Он позволил мне играть регулярно. Сейчас я должен сделать все, чтобы доказать свою состоятельность в сборной Испании.