Анатолий Байдачный: "Главный тренер сборной Белоруссии должен любить страну"

Бывший главный тренер сборной Белоруссии Анатолий Байдачный выразил мнение, что новый наставник команды должен не только быть профессионалом, но и разбираться в культуре страны. Предыдущий главный тренер Александр Хацкевич был уволен из-за несогласия пойти на снижение зарплаты. По информации СМИ, одним из претендентов на вакантную должность является Леонид Кучук.

- Я считаю, что для Белоруссии нужен тренер, который должен еще и любить страну, - цитирует "Прессбол" Байдачного. - Во-вторых, помимо профессиональных знаний надо обладать знаниями культуры, знаниями развития футбола в стране. Вообще, понимать, где ты находишься. Ведь специалисты, которые приезжают с Запада... Там совершенно другой менталитет, совершенно другие взгляды – им сложно у нас адаптироваться. Они могут быть хорошими профессионалами, но одного профессионализма мало.