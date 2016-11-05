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Амисулашвили покинул тбилисское "Динамо", новым капитаном команды стал Ревишвили

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Капитан тбилисского "Динамо" Александр Амисулашвили, ранее защищавший цвета нальчикского "Спартака", "Краснодара" и "Крыльев Советов", покинул команду, сообщает пресс-служба клуба. О том, продолжит ли карьеру 34-летний футболист, недавно заявивший о завершении выступлений за сборную Грузии из-за оскорблений болельщиков, не сообщается.

Отмечается, что новым капитаном "Динамо" стал бывший вратарь "Рубина", "Анжи", "Краснодара", "Тосно" и "Мордовии" Нукри Ревишвили. 29-летний голкипер в начале октября подписал контракт с клубом до конца сезона.

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