Амисулашвили покинул тбилисское "Динамо", новым капитаном команды стал Ревишвили

Капитан тбилисского "Динамо" Александр Амисулашвили, ранее защищавший цвета нальчикского "Спартака", "Краснодара" и "Крыльев Советов", покинул команду, сообщает пресс-служба клуба. О том, продолжит ли карьеру 34-летний футболист, недавно заявивший о завершении выступлений за сборную Грузии из-за оскорблений болельщиков, не сообщается.
Отмечается, что новым капитаном "Динамо" стал бывший вратарь "Рубина", "Анжи", "Краснодара", "Тосно" и "Мордовии" Нукри Ревишвили. 29-летний голкипер в начале октября подписал контракт с клубом до конца сезона.