Аллегри назвал следующую пару лучших игроков мира

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о том, кто будет бороться за звание лучшего футболиста мира после того, как звезды "Барселоны" и "Реала" Лионель Месси и Криштиану Роналду постареют. Аргентинцу 24 июня исполнится 31 год, 5 февраля португальцу - 33 года.

– Когда Месси и Роналду постареют, лучшими в мире будут Неймар и Дибала, – цитирует официальный Твиттер Лиги чемпионов Аллегри.

Аргентинскому нападающему "Ювентуса" 15 ноября исполнится 25 лет, 5 февраля бразильскому форварду "ПСЖ" будет 26 лет.