18:54 8 января | Футбол — "Пас из-за границы"

Аллегри назвал следующую пару лучших игроков мира

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Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о том, кто будет бороться за звание лучшего футболиста мира после того, как звезды "Барселоны" и "Реала" Лионель Месси и Криштиану Роналду постареют. Аргентинцу 24 июня исполнится 31 год, 5 февраля португальцу  - 33 года.

– Когда Месси и Роналду постареют, лучшими в мире будут Неймар и Дибала, – цитирует официальный Твиттер Лиги чемпионов Аллегри.

Аргентинскому нападающему "Ювентуса" 15 ноября исполнится 25 лет, 5 февраля бразильскому форварду "ПСЖ" будет 26 лет.

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Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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shpasic

а вот и нет! будут бороться Дзюба и Глушаков.

19:24 8 января

rotor23

Да будет так!

19:22 8 января