Аллегри назвал следующую пару лучших игроков мира

Главный тренер "Ювентуса" Массимилиано Аллегри поделился мнением о том, кто будет бороться за звание лучшего футболиста мира после того, как звезды "Барселоны" и "Реала" Лионель Месси и Криштиану Роналду постареют. Аргентинцу 24 июня исполнится 31 год, 5 февраля португальцу - 33 года.
– Когда Месси и Роналду постареют, лучшими в мире будут Неймар и Дибала, – цитирует официальный Твиттер Лиги чемпионов Аллегри.
Аргентинскому нападающему "Ювентуса" 15 ноября исполнится 25 лет, 5 февраля бразильскому форварду "ПСЖ" будет 26 лет.
Allegri: "When Messi and Ronaldo get older, it will be Neymar and Dybala who will be the best players in the world."#UCL pic.twitter.com/Ym1gBVHHjo– UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 8 января 2018 г.
- Барселона (Футбол)
- Реал (Футбол)
- Ювентус
- Неймар Сантос
- Массимилиано Аллегри
- Лионель Месси
- Криштиану Роналду
- Пари Сен-Жермен / ПСЖ
- Пауло Дибала
shpasic
а вот и нет! будут бороться Дзюба и Глушаков.
19:24 8 января
rotor23
Да будет так!
19:22 8 января