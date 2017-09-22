Аллегри, Конте и Зидан - в тройке претендентов на приз ФИФА лучшему тренеру года

ФИФА на официальном сайте назвала имена трех тренеров, который претендуют на звание лучшего в этом году. В список попали Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Антонио Конте ("Челси") и Зинедин Зидан ("Реал").
Победитель будет выбран по итогам опроса главных тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Вручение приза состоится 23 октября.
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The 3⃣ candidates for #TheBest FIFA Men's Coach 2017 🙌– FIFA.com (@FIFAcom) 22 сентября 2017 г.
🇮🇹@OfficialAllegri
🇮🇹Antonio Conte
🇫🇷Zinedine Zidane
Who will be crowned #TheBest? pic.twitter.com/Cpv9Oe2ru2