Аллегри, Конте и Зидан - в тройке претендентов на приз ФИФА лучшему тренеру года

ФИФА на официальном сайте назвала имена трех тренеров, который претендуют на звание лучшего в этом году. В список попали Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Антонио Конте ("Челси") и Зинедин Зидан ("Реал").

Победитель будет выбран по итогам опроса главных тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Вручение приза состоится 23 октября.

Буффон, Навас и Нойер претендуют на приз ФИФА лучшему вратарю года