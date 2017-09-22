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16:18 | Футбол — "Пас из-за границы"

Аллегри, Конте и Зидан - в тройке претендентов на приз ФИФА лучшему тренеру года


ФИФА на официальном сайте назвала имена трех тренеров, который претендуют на звание лучшего в этом году. В список попали Массимилиано Аллегри ("Ювентус"), Антонио Конте ("Челси") и Зинедин Зидан ("Реал").

Победитель будет выбран по итогам опроса главных тренеров и капитанов сборных, журналистов и болельщиков. Вручение приза состоится 23 октября.

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