Алиссон: "Тренировки в "Роме" добавили мне качества итальянской вратарской школы"

Вратарь сборной Бразилии Алиссон поблагодарил тренеров "Ромы" за прогресс, который помог ему стать первым номером в национальной команде. 24-летний бразилец в июле 2016 года перебрался в итальянский клуб.

– Марко Саворани, тренер вратарей, проделал большую работу со мной, добавив в мою игру качества итальянской школы, – цитирует Football Italia Алисона. – Это действительно многое дало моей карьере, и вы можете увидеть мои успехи в матчах за сборную Бразилии. Клаудио Таффарел наблюдает и дает советы во время тренировок в национальной команде.