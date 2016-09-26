Али бин Аль-Хусейн: "ФИФА стыдно заявлять, что комиссия по борьбе с расизмом выполнила работу"

Бывший вице-президент и кандидат в президенты ФИФА принц Иордании Али бин Аль-Хусейн раскритиковал решение распустить комиссию по борьбе с расизмом. Такое решение было принято ФИФА, поскольку комиссия выполнила свою работу.

– Борьба с расизмом далека от завершения, – приводит "Р-Спорт" слова Аль-Хусейна. – А слова нынешнего руководства ФИФА о том, что "рекомендации целевой группы были реализованы", – стыд. Никогда еще вопросы необходимости борьбы с расизмом и расовой дискриминацией не были более актуальны, чем в том мире, в котором мы живем сегодня.

Реальность такова, что, как и многие другие программы ФИФА, целевая группа никогда не получала серьезной поддержки с момента начала своей работы. На самом деле эта группа даже никогда не встречалась. Ее ролью было поддержание имиджа ФИФА, а не реальное решение проблем.