Алексей Сорокин: "Сделанные Мадуро заявления похожи на домыслы"

Генеральный директор оргкомитета "Россия-2018" Алексей Сорокин отметил, что заявления бывшего главы комитета по управлению ФИФА Мигеля Мадуро об обстоятельствах недопуска главы РФС Виталия Мутко до выборов в совет ФИФА похожи на домыслы. Он также добавил, что стоит доверять только фактам.

Напомним, что в марте Мутко не был допущен до выборов в совет ФИФА из-за занимаемой им должности вице-премьера РФ. Сегодня Мадуро сообщил, что глава ФИФА Джанни Инфантино пытался повлиять на его решение по недопуску россиянина к выборам.

Ранее стало известно, что именно комитет, возглавляемый Мадуро, был против допуска Мутко к выборам. Португалец был отправлен в отставку в мае.

– Можно раздувать много спекуляций, но сейчас это не имеет никакого смысла. Кто кого уволил, кто кого заблокировал, – приводит ТАСС слова Сорокина. - Мы привыкли оперировать фактами. Есть факт, что этим комитетом были сделаны определенные выводы, которые помешали Мутко продолжить работу в совете ФИФА, а что там дальше произошло, мне неизвестно.

Вся эта информация очень странная и похожа на какие-то домыслы. Сложно комментировать, что кто-то сказал, только факты имеют значение.