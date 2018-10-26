Алексей Сорокин: "Новые турниры ФИФА изменят палитру футбольных соревнований"

Член совета ФИФА Алексей Сорокин прокомментировал появление новых турниров ФИФА - клубного чемпионата мира на 24 команды, а также создания Лиги мира. ФИФА создаст рабочую группу для изучения предложения о создании двух новых турниров. Решение было принято в пятницу на заседании совета ФИФА в столице Руанды Кигали.

- Вчера при подготовке к заседанию это было центральным вопросом, очень бурно и эмоционально обсуждалось. Сегодня на заседании совета это не заняло много времени, потому что президент ФИФА сразу внес взвешенное и компромиссное решение создать рабочую группу, которая до следующего заседания совета в марте следующего года призвана провести более глубокие консультации и представить всем исчерпывающую информацию, которая ответит на все вопросы, - цитирует ТАСС Сорокина. - Эти две инициативы изменят общую палитру футбольных международных соревнований, это радикальное изменение, масштаб которого пока трудно оценить.

Решение о составе рабочей группы еще не принято, но на заседании прозвучало предложение включить в нее по три представителя от каждой из конфедераций.

- Скорее всего, это будет экспертный уровень, на повестке дня вопросы о том, чем придется пожертвовать, сколько денег это принесет, каков продукт, который будет выставлен для поиска партнеров. Если говорить о клубном чемпионате мира, то надо определить, сколько в нем будут участвовать команд: если 24, то один формат, если меньше, то другой, - добавил Сорокин.