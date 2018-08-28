Алексей Сорокин: "Чеферин в УЕФА нашел баланс между всеми"

Член совета ФИФА Алексей Сорокин похвалил Александра Чеферина за работу на посту главы УЕФА. 21 августа действующий президент организации был выдвинут на новые выборы. Он занимает свою должность с сентября 2016 года.

- Он проявил себя хорошим руководителем, устойчивым, продемонстрировал лидерские качества, сумел сплотить коллектив, - цитирует ТАСС Сорокина. - Это и заметно - УЕФА очень хорошо работает как слаженный коллектив, а он нашел баланс между всеми.

Выборы президента УЕФА пройдут в Риме 7 февраля 2019 года.